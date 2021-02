Maurizio Sarri ha rifiutato la Fiorentina, ma ciò non esclude la possibilità di prendere in considerazione la panchina viola per giugno 2021. Lo scrive La Gazzetta dello Sport, che parla anche di altri allenatori per la squadra di Commisso, tra cui anche Gattuso.

Panchina Fiorentina: anche Gattuso tra i papabili

Sono tante le possibilità per la panchina della Fiorentina: si va dalla conferma di Prandelli, ai giovani Italiano e De Zerbi, fino ad arrivare a quel Rino Gattuso che è sempre stato nel cuore di Commisso. Tra i papabili c’è anche un profilo internazionale: quello di Marcelino, attuale allenatore dell’Athletic Bilbao.

The post Fiorentina-Napoli, intreccio per la panchina: Gattuso interessa ai viola. E De Zerbi… appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento