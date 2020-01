Fiorentina, Pradè: “Il club può far gola a tanti. Pedro? Un fallimento tecnico”

​Segui 90min su Facebook, Instagram e Telegram per restare aggiornato sulle ultime news dal mondo della Serie A! “Siamo qui per annunciare il rinnovo di Riccardo Sottil fino al 2024 con opzione per la stagione successiva”. Giornata di conferenza stampa per il ds della Fiorentina Daniele Pradè che, oltre al rinnovo dell’attaccante, ha parlato della situazione in casa viola, facendo il punto anche sul mercato. Queste le sue parole riportate da Tuttomercatoweb.com Chi mi ricorda? “Joaquin è… continua a leggere sul sito di riferimento