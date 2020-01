​Segui 90min su Facebook, Instagram e Telegram per restare aggiornato sulle ultime news dal mondo della Serie A! ​Fiorentina scatenata sul mercato. Il club viola è attivissimo sul mercato in questi ultimi giorni di trattative prima della chiusura di domani per riuscire a regalare a mister Iachini rinforzi adeguati in tutti i reparti in vista della seconda metà di stagione. Dopo l’arrivo di Cutrone dal Wolverhapton, la Fiorentina è ora al lavoro per rinforzare la difesa, il centrocampo e ancora…

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Fiorentina scatenata: è fatta per Kouamé e Igor, in corso altre quattro trattative proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento