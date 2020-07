Fiorentina, senti Castrovilli: “Voglio giocare la Champions con questa maglia”

Gaetano Castrovilli, questa sera, non potrà aiutare i suoi compagni impegnati in casa della Roma vista la squalifica dopo l’ammonizione rimediata con l’Inter. Il talento della Fiorentina, al Corriere Fiorentino, ha voluto fare un bilancio sulla prima stagione in Serie A con la maglia viola. “Indossare la maglia numero 10? Sarebbe un altro sogno che si realizza, io mi sento pronto. Se la società me lo permetterà sarò onorato di indossare quella maglia, è stata di mostri sacri della Fiorentina e… continua a leggere sul sito di riferimento