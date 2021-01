Fiorentina, si ferma Ribery: il francese salta il Napoli? Le ultime

Sono in corso le partite delle 15.00 del sedicesimo turno di Serie A. Una di queste è Lazio-Fiorentina. I viola stanno perdendo ed hanno perso anche una pedina importante come Frank Ribery. Il francese è uscito dal campo dopo aver accusato un risentimento muscolare in un contrasto di gioco.

Ribery salta il Napoli?

Al 37′ del match Lazio-Fiorentina si è fatto male Franck Ribery. L’ex Bayern Monaco ha chiesto il cambio e al suo posto è entrato Eysseric. L’infortunio è ancora da valutare. FirenzeViola parla di un “problema muscolare dopo un contrasto con Caicedo”. Potrebbe saltare la sfida contro il Napoli del prossimo 17 gennaio?

