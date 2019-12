Fiorentina, vincere contro la Roma per chiudere bene il 2019 e saldare la panchina di Montella

Nonostante le continue rassicurazioni da parte della società e del presidente Rocco Commisso, la panchina di Vincenzo Montella alla ​Fiorentina non può considerarsi saldissima. La squadra viola dopo un inizio di campionato positivo sta ora attraversando un periodo di forma non proprio esaltante e per questo motivo la posizione del tecnico non è del tutto al sicuro. I numeri in questo senso parlano chiaro: la Fiorentina non vince da ben sei giornate di fila e la classifica da buona è diventata… continua a leggere sul sito di riferimento