Fip Silver Como, giovedì via al main draw: esordio per Di Giovanni

Roma, 26 nov. (askanews) – Dopo due giorni di qualificazioni, il Fip Silver Mediolanum Padel Cup al The Padel Resort di Como entra nel vivo con l’avvio del main draw e l’arrivo dei top player del circuito internazionale. Riflettori puntati – si legge in una nota – su Andres Fernandez Lancha e Mario Ortega, numeri uno del torneo parte del Cupra Fip Tour, gestito dalla Federazione Internazionale Padel: a pochi giorni dalla finale sfuggita di un soffio al Fip Silver di Napoli, la coppia spagnola punta a chiudere la stagione con un successo. Giovedì il loro debutto contro i portoghesi Solano/Orge. L’Italia è protagonista con Lorenzo Di Giovanni, una delle colonne dell’Italpadel maschile, bronzo europeo con la Nazionale a ottobre. L’abruzzese sarà affiancato dal 17enne talento spagnolo Samuel Rivas, campione mondiale juniores. La coppia debutterà contro Oviedo/Giuliani. Sfida azzurra anche con Matteo Sargolini e Denny Cattaneo, opposti ai francesi Robert/Boronad. In campo inoltre i 18enni Matteo Platania e Giuseppe Fino, tra le migliori promesse italiane, attesi da un debutto contro qualificati e da un eventuale ottavo proprio con Fernandez Lancha/Ortega.

Nel tabellone femminile, giornata inaugurale giovedì per il primo turno, mentre l’esordio dell’atleta di casa Giulia Sussarello, campionessa in carica del torneo e come Di Giovanni bronzo con l’Italia femminile agli Europei di ottobre. Il suo debutto è previsto per venerdì come per tutte le prime otto teste di serie. Nell’attesa, l’attenzione sarà su Camilla Livioni, 18 anni, numero 11 italiana e vicecampionessa europea juniores 2024, in campo con la portoghese Gorito contro Carlone/Avalle. Esordio – conclude la nota – anche per la 16enne Vittoria Giraldi, campionessa italiana Under 16, opposta al duo Jurkovic/Uriarte insieme a Rubinia Antognoni.

