fip-silver-perugia,-barahona-e-garcia-festeggiano-il-bis

Roma, 2 nov. (askanews) – Due top mondiali nel maschile e due delle grandi protagoniste del Cupra Fip Tour nel femminile. Il Fip Silver Mediolanum Padel Cup di Perugia – si legge in una nota – incorona quattro giocatori straordinari al termine di cinque giorni intensi, dove sono stati protagonisti top player internazionali, le star azzurre che hanno conquistato la medaglia di bronzo nell’Europeo della scorsa settimana e i migliori talenti della NextGen. All’Arena Padel Fastweb, dove vinsero il loro primo torneo internazionale in coppia nel 2023, fanno ancora festa Javi Barahona e Javi Garcia dopo la vittoria nella sfida decisiva tutta spagnola contro Alberto Garcia e Jaume Romera, terminata sul risultato di 6-2 6-4, prima di partire per il Fip World Cup Pairs in Kuwait.

Spettacolo anche nel tabellone femminile con il successo dell’altra coppia testa di serie numero uno, formata da Nuria Rodriguez e Lucia Martinez. Le due spagnole, rispettivamente numero 36 e 38 al mondo, si sono imposte in finale per 7-5 4-6 6-2 contro Marta Borrero e Marta Arellano.