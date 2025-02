Fipe fa 600 test alcolemici a Beer and Food Attraction

Allerme generato da Codice strada generalizzato e ingiustificato

Roma, 20 feb. (askanews) – 600 test alcolemici su base volontaria da cui è emersa la generalizzata inconsapevolezza delle quantità di alcol che assicurano un consumo responsabile. Li ha eseguiti la Fipe-Confcommercio a Beer&Food Attraction, l’evento che ha riunito a Rimini il mondo della birra, spirits, soft drink e acque minerali per scoprire nuovi prodotti e nuove tendenze nel mondo del beverage, dove Fipe è stata presente con un proprio spazio nel quale si sono susseguiti incontri e dibattiti su temi di attualità come l’andamento dei consumi di bevande alcoliche, l’evoluzione del bar e quella delle pizzerie.

“L’esperimento che abbiamo fatto a Rimini – spiega in una nota Aldo Mario Cursano, vice presidente vicario di Fipe-Confcommercio – dimostra che per arrivare ad un consumo responsabile di bevande alcoliche non c’è bisogno di anatemi o di un approccio da tolleranza zero ma di maggiore conoscenza e consapevolezza degli effetti dell’alcol sul proprio organismo”.

“La generalizzata negatività dei test – prosegue Cursano – conferma che il pubblico è sempre più attento a bilanciare piacere e responsabilità e che su questa strada è possibile coniugare sicurezza e consumo. L’entrata in vigore del nuovo Codice delle Strada – conclude Cursano – ha creato un allarme generalizzato ed ingiustificato che anziché ridurre gli abusi nel consumo di alcol rischia di influire negativamente proprio sul consumo responsabile che è quello della quasi totalità dei consumatori”.