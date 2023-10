Firenze, 91enne aggredito in strada nell’indifferenza dei passanti

(Adnkronos) – Un uomo di 91 anni è stato aggredito e derubato in strada a Firenze nella totale indifferenza dei passanti che sono rimasti a guardare senza prestargli. A riportare la notizia è oggi il Corriere Fiorentino.

“A guardare le immagini dell’aggressione con furto subìta a Firenze da Gianpaolo Matteuzzi – afferma in una nota Manfredi Potenti, senatore toscano della Lega – non si sa se rimanere più arrabbiati per la viltà del ladro extracomunitario che prende di mira un 91enne o con quella dei passanti che evitano di aiutarlo e persino di prestargli soccorso dopo che la violenza è avvenuta. L’unica nota lieta della vicenda – sottolinea Potenti – è il lavoro della squadra mobile di Firenze che in breve tempo è riuscita a restituire alla vittima l’orologio di cui era stato derubato. L’episodio – sottolinea – dimostra quali siano i danni dell’immigrazione incontrollata e della conseguente mancata integrazione nelle nostre città di chi viene accolto in eccesso ma anche gli effetti del timore a soccorrere il prossimo, forse e speriamo solo per la paura di dover subire reazioni incontrollate di gente pronta a tutto nel delinquere. Ci aspettiamo – conclude il senatore leghista – che Nardella possa ora ricredersi sul tema sicurezza nella sua città, con le prossime elezioni i fiorentini potranno, finalmente, voltare pagina”.