firenze,-cadavere-carbonizzato-trovato-a-vinci:-possibile-collegamento-con-un’aggressione

(Adnkronos) – I carabinieri della compagnia di Empoli e del nucleo investigativo di Firenze stanno indagando sul ritrovamento di un corpo completamente carbonizzato avvenuto nella tarda serata di ieri, giovedì 22 gennaio, in via di Faltognano, nel comune di Vinci.

L’allarme è scattato dopo l’intervento dei vigili del fuoco, chiamati a domare un incendio divampato in una legnaia. Una volta estinte le fiamme, i pompieri hanno rinvenuto alla base della struttura il cadavere di una persona, ridotto in condizioni tali da renderne al momento impossibile l’identificazione. Sul posto sono immediatamente intervenuti i militari dell’Arma per i rilievi del caso.

Secondo le prime risultanze investigative, non si esclude alcuna ipotesi: tra le possibilità al vaglio degli inquirenti vi sarebbero sia l’incidente sia un gesto volontario. Saranno gli accertamenti tecnici e l’autopsia a chiarire le cause del decesso e l’origine del rogo.

Le indagini, tuttavia, si concentrano anche su un altro grave episodio avvenuto poco distante dal luogo dell’incendio. Davanti all’ingresso dell’abitazione adiacente alla legnaia, infatti, alcuni minuti prima del ritrovamento del corpo, una donna, proprietaria dell’immobile, sarebbe stata aggredita da un giovane, verosimilmente il figlio. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo l’avrebbe colpita con un martello.

Gli investigatori stanno ora cercando di chiarire se i due episodi siano collegati e di ricostruire con precisione la dinamica dei fatti. La zona è stata posta sotto sequestro e le indagini proseguono.