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Firenze, fischi e cori contro FnV: “Vannacci un ti si vole”
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Firenze, fischi e cori contro FnV: “Vannacci un ti si vole”

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By Redazione-web

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Presidio di protesta in attesa del generale

Milano, 28 mar. (askanews) – “Vannacci a Firenze un ti si vole”: è lo striscione che apre il presidio organizzato da un gruppo di residenti del quartiere e da alcuni militanti di sinistra in piazza Tanucci, davanti alla nuova sede provinciale di Futuro nazionale con Vannacci.Alcune decine di manifestanti con cartelli – tra cui uno con scritto “Fascisti su Marte” al collo della statua di una scimmia – fischietti e intonando cori (“Vannacci fascista Firenze non ti vuole”) hanno dato vita alla manifestazione di “non benvenuto” al generale giunto per l’inaugurazione della sede del partito.Tutta la zona è presidiata da jeep e furgoni delle forze dell’ordine che, in tenuta antisommossa, hanno creato un cordone di protezione attorno alla sede di FnV.

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