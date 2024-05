firenze,-funaro:-saccardi-e-del-re-non-tradiscano-propria-storia

“Pericolosi ammiccamenti e incertezze che aiutano destra”

Firenze, 23 mag. (askanews) – “La forza del centrosinistra siamo noi e di là c’è la destra. Io mi auguro prima di tutto che Saccardi e Del Re non smentiscano la propria storia. Gli ammiccamenti di Saccardi e le incertezze di Del Re sono pericolosi e non fanno altro che avvantaggiare la destra”. Lo ha detto Sara Funaro, candidata a sindaca di Firenze, del Pd e altre forze di centrosinistra, a Novaradio, criticando le posizioni delle candidate di Italia Viva e Firenze Democratica.

“Non bisogna dividere l’area dei democratici e dei progressisti. I cittadini valutano e valuteranno da soli. Il voto è tra noi e l’area della destra. I cittadini potranno valutare da soli tali ammiccamenti e tali incertezze”, ha aggiunto Funaro.

Per quanto riguarda i sondaggi, “sono abituata a vederne tanti ne stanno uscendo vari. Il punto fondamentale è portare avanti, mobilitare i nostri, abbiamo due settimane davanti nelle quali correre e lottare per raggiungere il migliori risultato possibile. Io ho sempre combattuto nella mia vita e -ha sottolineato Funaro- non ho paura a continuare a farlo”.

“Voglio essere la sindaca che completa tutte le linee di tramvia, tramvia che collega Firenze alla città metropolitana. Nella visione di città che abbiamo c’è tutta l’attenzione all’ambiente e alle persone che hanno più bisogno. Una città che dà attenzione al tema abitativo. E’ una città plurale, che si occupa di tutti, dal cittadino più fragile fino ad arrivare a chi vuole investire in maniera positiva – ha concluso Funaro – nella nostra città”.