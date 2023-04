Firenze, in vendita la casa natale di Benvenuto Cellini

Il 13 maggio si trasformerà in una “open house”

Firenze, 18 apr. (askanews) – La casa natale di Benvenuto Cellini è in vendita, e questa sarebbe già una notizia, ma a renderla speciale è la modalità con sarà presentata e fatta “vivere” a possibili acquirenti e non. Il 13 maggio l’abitazione, che si trova all’ultimo piano di un palazzo in piazza del Mercato a Firenze, diventa una “open house”, con la presenza dell’ attore, Vincenzo Schirru, che interpreta Cellini, lo scultore, orafo e scrittore tra protagonisti indiscussi dell’arte del Cinquecento.

“La vendita di questo immobile – dichiara ‘Lucy’, ideatrice del progetto – si presenta in un contesto da una parte storico e dall’altra turistico con una forte valenza internazionale. Certamente l’uso dell’Open House non è nuovo ma è la modalità che fa la differenza. Non si tratta di vendere solo un’immobile, peraltro ad un prezzo di mercato vantaggioso, ma anche di valorizzare la storia e le emozioni che ne creano le suggestioni. Infatti – aggiunge Lucy – diamo la possibilità con Le Case di Lucy di visitare l’immobile seguendo una vena creativa e appropriata al contesto della città”.

Nel corso della giornata, il pittore “Pablo è vivo” esporrà fedeli riproduzioni dei sei più grandi capolavori pittorici di Cellini. La visita si concluderà con una degustazione dei vini di Maria Giulia Frova della tenuta il Corno, dove il vino si produce dal 1200.

