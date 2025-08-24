domenica, 24 Agosto , 25
Firenze, incendio al Viper Theatre: crolla il tetto. Comune: "Tenete le finestre chiuse"

Firenze, incendio al Viper Theatre: crolla il tetto. Comune: “Tenete le finestre chiuse”

Firenze, incendio al Viper Theatre: crolla il tetto. Comune: "Tenete le finestre chiuse"
Redazione-web
Redazione-web

(Adnkronos) – Un vasto incendio è divampato nella serata di sabato 23 agosto, intorno alle ore 21, presso il Viper Theatre, noto locale di musica e spettacoli situato in via Pistoiese, nel comune di Firenze. Le fiamme hanno interessato principalmente la copertura dell’edificio, provocando danni ingenti e il parziale crollo del tetto. 

Sul posto sono intervenuti numerosi mezzi dei vigili del fuoco provenienti dalla sede centrale di Firenze, dai distaccamenti di Firenze Ovest, Calenzano e San Casciano in Val di Pesa, con il supporto di un’autobotte giunta dal comando di Prato. In campo due squadre operative, due autoscale, tre autobotti, un carro aria, un robot cingolato dotato di monitor per l’erogazione dell’acqua e un funzionario per il coordinamento delle operazioni di spegnimento. 

Le operazioni sono risultate complesse a causa della struttura ventilata del tetto. I vigili del fuoco hanno eseguito aperture sulla copertura per raggiungere gli strati coibentati e, successivamente, varchi dal basso verso l’alto per permettere l’erogazione di acqua e schiuma. L’incendio è attualmente sotto controllo, ma non ancora del tutto domato. 

Sul luogo dell’emergenza sono intervenute anche la Polizia di Stato, la Polizia Locale, personale della Protezione Civile del Comune di Firenze e un’ambulanza a scopo precauzionale. In via prudenziale, su indicazione di Asl e Arpat, il Comune ha invitato i cittadini delle aree limitrofe – Piagge, Brozzi, Peretola, San Donnino, Mantignano e Ugnano – a tenere le finestre chiuse ed evitare attività all’aperto fino alla completa estinzione dei focolai, per non esporsi ai fumi potenzialmente nocivi. 

Attraverso un messaggio pubblicato sul proprio profilo Instagram, la gestione del Viper Theatre ha confermato la gravità della situazione: “Per cause ancora da accertare, ma sicuramente originate all’esterno della nostra struttura, al Viper Theatre è divampato un incendio. Parte del tetto è crollata. In passato siamo sempre riusciti, seppur con grandi sacrifici, a superare calamità e imprevisti. Questa volta, però, con una nuova stagione alle porte e danni così ingenti, non sappiamo se sarà possibile”. 

Nelle prossime ore saranno effettuate verifiche strutturali sull’edificio e sarà valutata, con il supporto del Comune e dei tecnici, la possibilità di riaprire nei tempi previsti per l’inizio della nuova stagione. Quanto alle cause ancora da accertare, lo staff Viper Theatre ha spiegato che “sicuramente sono state originate all’esterno della nostra struttura”. 

