Firenze, Nardella: “Gli stadi italiani sono uno scandalo”

Dario Nardella, sindaco di Firenze, ha parlato della situazione degli stadi in Italia ai microfoni di ANSA. Si tratta di un argomento scottante a Firenze, soprattutto per il tema Franchi: Commisso vorrebbe realizzare un nuovo stadio. Di seguito le parole del sindaco.

Firenze, Nardella: “Gli stadi in Italia sono uno scandalo”

In Italia la questione sugli stadi è uno scandalo, una vergogna internazionale. Non si tratta di fare nuovi impianti, ma semplicemente di ristrutture i vecchi. Gli unici stadi che si sono riusciti a fare sono quelli di Juventus, Udinese e Atalanta. Ma in pochi mesi il mio comune è stato in grado di fare cose mai viste in merito urbanistico: parlo di Campo di Marte, dove si trova lo stadio Artemio Franchi, Si tratta delle aree più pregiate d’Italia dal punto di vista economico: vi sono regole che possiamo derogare nel caso di connessione con la realizzazione di infrastrutture di interesse pubblico.

