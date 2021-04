‘Firenze Sotto Vetro’, il social film che racconta il lockdown

FIRENZE – C’è la città completamente deserta, la vita dai balconi (anche con la tombolata tra i vicini), lacrime di paura, camici bianchi e bambini sicuri che il Covid non la spunterà perché “vincono i dottori”. Voci e immagini protagoniste dei video che compongono il social film ‘Firenze Sotto Vetro’ diretto da Pablo Benedetti e Federico Micali, prodotto da Malandrino Film e 011Films con il patrocinio del Comune di Firenze come partner istituzionale. Uscirà in sala dal 6 all’11 maggio, al cinema La Compagnia. E si tratta di un film no profit: gli utili e una parte dell’incasso andranno a sostegno dei lavoratori dello spettacolo attraverso un bando di produzione che sarà pubblicato da Malandrino Film entro dicembre 2021. Il social film- un’idea dei due registi lanciata durante i primi giorni del lockdown nel 2020- è stato realizzato grazie ai contribuiti video inviati da tutta la città “con l’obiettivo di poter raccontare un momento straordinario”, capace di “mettere insieme i diversi punti di vista di chi si è trovato improvvisamente isolato in casa ma connesso a distanza, insieme a quello di lavoratori alieni in una Firenze deserta”, si spiega.

Ne esce una città come nessuno l’aveva mai vista. Svuotata, silenziosa e irriconoscibile. Le file interminabili davanti ai supermercati, la scoperta delle mascherine, i canti liberatori dal balcone. E poi di colpo l’ironia, la solidarietà, la voglia di non arrendersi e di combattere con la sagacia tipica della città. E ancora le testimonianze di medici, infermieri, tassisti, cuochi, insegnanti, lavoratori essenziali o meno, in smartworking. Un puzzle realizzato grazie alle riprese degli smartphone (oltre 1.600 quelli arrivati), dove anche le eventuali inquadrature mosse sono state compensate dalla potenza delle immagini e dalla forza dei racconti.

LEGGI ANCHE: Ok dalla giunta al ‘Cammino di Dante’: da Firenze a Ravenna sulle orme del Poeta

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it

L’articolo ‘Firenze Sotto Vetro’, il social film che racconta il lockdown proviene da Ragionieri e previdenza.

continua a leggere sul sito di riferimento