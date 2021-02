Il giovane era originario di Vedano al Lambro e si era trasferito da qualche anno a Firenze per studiare al Polimoda. Si indaga per accertare la dinamica dell’accaduto: escluso per ora il coinvolgimento di altre persone Continua a leggere sul sito di riferimento

