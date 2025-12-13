firenze,-trovato-cadavere-in-un-baule-in-casa

sabato, 13 Dicembre , 25
(Adnkronos) – Raccapricciante scoperta della polizia municipale di Campi Bisenzio oggi, sabato 13 dicembre, nel fiorentino. Gli agenti hanno trovato il corpo senza vita di un uomo in un baule in una casa della frazione di Sant’Angelo a Lecore, dove viveva insieme all’anziana madre e ai fratelli. Il controllo nell’appartamento è scattato a seguito di una segnalazione. 

Secondo le prime informazioni, l’uomo sarebbe morto da diverso tempo. Sul posto è intervenuto il pubblico ministero di turno della Procura di Firenze, che ascolterà i familiari: la madre, trovata in stato di denutrizione, e i due fratelli, entrambi di età compresa tra i 30 e i 40 anni. Dai primi accertamenti sul cadavere non sarebbero emersi elementi riconducibili a una morte violenta. 

