Firmata a Napoli un’intesa tra Toscana e Malta

Alla BMT collaborazioni turistiche per la valorizzazione dei patrimoni

A Napoli è stata siglata un’intesa tra la Toscana e l’arcipelago di Malta, che mira alla collaborazione turistica e alla valorizzazione dei rispettivi patrimoni culturali, artistici

e gastronomici, nell’ambito della Borsa Mediterranea del Turismo, alla Mostra d’Oltremare.

“Al centro dell’accordo – ha spiegato il direttore di Toscana Promozione Turistica Francesco Tapinassi – c’è l’intento di valorizzare gli asset comuni della nostra regione e dell’Arcipelago di Malta, con il fine di una promozione congiunta delle due destinazioni, come nel caso, per esempio, del turismo sostenibile, promuovendo entrambi pratiche che preservano le

risorse naturali e culturali, offrendo esperienze autentiche lontane dal turismo di massa, focalizzandosi su attività ‘slow’ all’aperto, come cammini e cicloturismo”.

Al centro dell’intesa il ricco patrimonio archeologico e Unesco, il retaggio mitologico, il patrimonio naturale, la tradizione dell’artigianato e dei mestieri antichi, l’accoglienza

femminile, fino ai sapori dell’enogastronomia, ma anche la forte tradizione cinematografica, testimoniata da tante produzioni.

Per il film Il Gladiatore il regista Ridley Scott scelse, per la rappresentazione dei Campi Elisi, il fascino della Val D’Orcia toscana, mentre sia per il primo che per il secondo capitolo de Il Gladiatore è stata Malta ad ospitare la ricostruzione degli ambienti della Roma imperiale.

Una stagione cinematografica fortunata quella toscana che, a Carrara, e nelle cave di marmo apuane, ha ospitato il set del film Brutalist, vincitore di tre premi Oscar.

All’incontro anche Ester Tamasi, direttrice Italia Malta Tourism Authority, e la coordinatrice del turismo culturale, femminile e delle relazioni internazionali di Toscana Promozione

Turistica, Clara Svanera.

“L’accordo ci consente di raccontare insieme i nostri territori – ha evidenziato Tamasi – e le esperienze autentiche che permettono ai visitatori di connettersi con la storia, la natura e le comunità locali. Malta e Gozo, con il ricco patrimonio archeologico e paesaggistico, si uniscono alla Toscana in un percorso che celebra l’identità mediterranea, offrendo un

turismo di qualità, sostenibile e attento alle nuove sensibilità del viaggiare moderno”.