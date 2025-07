Firmata intesa per sostenere lo sviluppo sostenibile in Africa

Istituzioni, imprese e terzo settore al centro dell’iniziativa

Roma, 16 lug. (askanews) – È stato presentato presso la sede di Acri a Roma un nuovo protocollo di intesa tra sette realtà di primo piano del panorama istituzionale, imprenditoriale e del terzo settore italiano. L’obiettivo è quello di sperimentare una nuova cooperazione internazionale a sostegno dello sviluppo sostenibile in Africa. I firmatari del protocollo sono: l’Associazione di Fondazioni e Casse di Risparmio Spa (Acri); Cassa Depositi e Prestiti Spa (CDP); Confindustria Assafrica e Mediterraneo; l’Associazione delle organizzazioni italiane di cooperazione e solidarietà internazionale (AOI); il Coordinamento Italiano delle Organizzazioni Non Governative Internazionali (CINI); il network di ONG italiane LINK 2007 Cooperazione in Rete e il Coordinamento Italiano delle Diaspore per la Cooperazione Internazionale (CIDCI).

Una collaborazione che mira a sperimentare un’iniziativa comune per lo sviluppo sostenibile delle comunità territoriali in Africa.

Giovanni Azzone, Presidente di ACRI, ha dichiarato: “Questo è un protocollo importante perché tocca il tema della cooperazione internazionale. Si tratta di una tematica centrale per le fondazioni che guardano in modo ampio il nostro territorio e cercano di cogliere le interazioni fra ciò che succede nel mondo e ciò che succede nelle nostre comunità. Il ruolo del sistema delle fondazioni, quindi di ACRI, è quello di essere un mediatore culturale che ha la capacità di far parlare fra loro e lavorare insieme il mondo del profit e il mondo del non profit. Speriamo di riuscire a dare un nostro contributo”.

Una progettualità ispirata ai valori della co-progettazione, dell’inclusione e della sostenibilità, favorendo l’interazione tra soggetti pubblici, privati e della società civile.

Dario Scannapieco, Amministratore Delegato di Cassa Depositi e Prestiti, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “È un’iniziativa nuova perché mette insieme soggetti profit e non profit con provenienza e approcci diversi per sviluppare una progettualità ad alto impatto nel continente africano. Questo progetto va a complementare la nostra attività di prestito, di assistenza tecnica in Africa, dove nel nuovo piano strategico di Cassa Depositi e Prestiti, nell’ambito della cooperazione internazionale, prevediamo nel prossimo triennio di raddoppiare le risorse impiegate rispetto al triennio precedente, raggiungendo la cifra di 5 miliardi”.

Un’alleanza storica verso una cooperazione internazionale sostenibile e condivisa.

“Il futuro della cooperazione prevede più attori, quindi questo accordo mette insieme il sistema delle casse di risparmio, con il sistema della società civile e Cassa Depositi e Prestiti. Questa è la strada su cui continuare” – afferma Luca De Fraia, Presidente CINI – “Ci aspettiamo in primo luogo uno scambio e un lavoro in comune che poi possa portare anche dei buoni progetti, ma la possibilità di lavorare insieme in questa fase e la possibilità di conoscerci meglio è la cosa più importante”.

Coordinamento Italiano NGO Internazionali, per la prima volta soggetti diversi mettono in comune: risorse, competenze ed esperienze per perseguire un obiettivo comune, realizzare un nuovo e virtuoso modello capace di dare slancio a progetti di cooperazione internazionale ad alto potenziale per la sviluppo delle popolazioni africane.