Firmata l’ordinanza per abbattimento di un orso aggressivo in Trentino

AGI – Il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti ha firmato l’ordinanza, da lui stesso annunciata ieri, con la quale viene dato mandato al Corpo forestale provinciale di monitorare in maniera intensiva l’area dove si è verificata l’aggressione di due persone (padre e figlio) – zona Monte Peller in Val di Non – e nel contempo di identificare l’orso responsabile e quindi procedere all’abbattimento.

L’orso aveva aggredito e ferito sul Monte Peller in Val di Non, Fabio e Christian Misseroni, rispettivamente padre e figlio di 59 e 28 anni. Grande spavento per entrambi ma soprattutto ferite e,

