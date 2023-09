Firmato Protocollo Intesa per supporto psicologico operatori sanitari

La firma tra l’Associazione EMDR Italia e l’Azienda Zero Piemonte

Roma, 2 set. (askanews) – E’ stato siglato, nella sala riunioni di Azienda Zero Piemonte, il protocollo d’Intesa tra l’Associazione EMDR Italia (Eye Movement Desensibilization and Reprocessing) e l’Azienda Zero Piemonte per la realizzazione di un progetto mirato al supporto psicologico di operatori sanitari e volontari, a fronte di esposizione ad eventi critici durante il servizio.

L’accordo è stato firmato dall’Assessore Regionale alla Sanità, Luigi Genesio Icardi, dal Commissario di Azienda Zero Piemonte, Carlo Picco e dal Presidente dell’Associazione EMDR Italia, Isabel Fernandez.

Isabel Fernandez Presidente Associazione EMDR Italia ha descritto il più che ventennale contributo dell’Associazione EMDR alla prevenzione e cura del trauma vicario, al supporto emotivo e alla promozione del benessere nei sanitari e nel mondo del soccorso. Stefania Sacchezin, Psicoterapeuta dell’Associazione EMDR Italia e Marco Pappalardo responsabile della Formazione di Azienda Zero Piemonte hanno presentato il progetto di supporto e ricerca rivolto a tutto il personale sanitario e volontari e tecnici del soccorso afferenti ad Azienda Zero.

Si tratta di un progetto innovativo che coinvolgerà un team iniziale di 10 psicologi dell’Associazione EMDR che progressivamente nei prossimi mesi sarà potenziato. Gli psicoterapeuti EMDR daranno supporto a tutte le Centrali Operative 118 del Piemonte, intervenendo a favore di tutti i sanitari e soccorritori nella prevenzione delle reazioni da stress.

Da oggi l’Associazione EMDR e l’Azienda Zero si impegnano a collaborare al fine di rilevare, attraverso un attento monitoraggio degli interventi psicologici svolti, l’effettivo impatto del progetto sugli operatori, che avrà come obiettivi il benessere emotivo degli stessi la loro decompressione dagli eventi critici di servizio. Fondamentale sarà anche la gestione dei principali stress collegati all’esposizione, le reazioni peri-traumatiche e post-traumatiche favorendo processi di adattamento positivi orientati alla crescita del singolo e del gruppo di lavoro.

“E’ la prima volta che una Regione italiana firma un protocollo con l’Associazione EMDR per strutturare una collaborazione stabile. Siamo stati coinvolti grazie al ventennale contributo che l’Associazione EMDR ha sempre offerto in maniera umanitaria per la prevenzione e la cura del trauma vicario, al supporto emotivo e alla promozione del benessere nei sanitari e nel mondo del soccorso”, ha dichiarato la Presidente dell’Associazione EMDR Italia Isabel Fernandez.

“Siamo orgogliosi di avviare anche in Piemonte il progetto di supporto psicologico per operatori sanitari e volontari esposti ad eventi critici durante il servizio”, afferma l’Assessore alla Sanità della Regione Piemonte, Luigi Genesio Icardi. “Una necessità che è sempre più evidente negli anni, a partire dalla pandemia Covid che ha messo a dura prova il Sistema Sanitario Nazionale”.