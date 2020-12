Firmato un protocollo d’intesa fra Difesa Servizi e Ics

ROMA (ITALPRESS) – L’amministratore delegato di Difesa Servizi SpA., Fausto Recchia, e il presidente dell’Istituto per Il Credito Sportivo, Andrea Abodi, hanno sottoscritto un protocollo d’intesa per il recupero e la valorizzazione del patrimonio immobiliare militare a vocazione sportiva e culturale affidato alla società, con l’obiettivo di promuovere nuove progettualità gestionali che coinvolgano attivamente le istituzioni militari e non solo, i cittadini e le imprese. Il protocollo ha una durata triennale e prevede lo stanziamento da parte dell’Istituto per il Credito Sportivo di un primo plafond di 20 milioni di euro, da destinare alla concessione di finanziamenti agevolati per la realizzazione di progetti che prevedano interventi su beni immobili militari con caratteristiche di beni storici e impianti sportivi,

