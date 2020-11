ROMA (ITALPRESS) – Brasile a punteggio pieno e primo successo per il Cile nelle qualificazioni sudamericane ai Mondiali del 2022.

Al Morumbi di San Paolo il Venezuela tiene testa alla Selecao – in campo lo juventino Danilo – anche se al 7′ è la bandierina del guardalinee a salvare la Vinotinto con Richarlison che si vede annullare per un fuorigioco di Lodi il gol del vantaggio. I verdeoro trovano comunque la rete della vittoria al minuto 67: cross dalla destra di Everton Ribeiro, Machis prova a contrastare Lodi ma la palla finisce a Firmino, che da due passi non può sbagliare.

L’articolo Firmino stende il Venezuela, super Vidal nel Cile proviene da Notiziedi.

