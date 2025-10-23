giovedì, 23 Ottobre , 25

Welfare, Marchetti (Mt Srl): “Avviato percorso concreto e innovativo a quattro mani con Walà”

(Adnkronos) - “Mt Srl, azienda metalmeccanica romagnola, ha...

Scandalo scommesse in Nba: Rozier e coach Billups arrestati

(Adnkronos) - La guardia dei Miami Heat Terry...

Lavoro, Barbieri (Confcommercio): “Riconoscere contratti comparativamente più rappresentativi”

(Adnkronos) - “I contratti comparativamente più rappresentativi devono...

Cancro al seno localizzato, ‘Pronte a prevenire’ sull’importanza dell’esercizio fisico

(Adnkronos) - L'importanza del benessere e dell'esercizio fisico,...
fisco,-marattin:-“pressione-su-ceto-medio-italiano-piu-pesante-mondo-occidentale”
Fisco, Marattin: “Pressione su ceto medio italiano più pesante mondo occidentale”

Fisco, Marattin: “Pressione su ceto medio italiano più pesante mondo occidentale”

DALL'ITALIA E DAL MONDOFisco, Marattin: "Pressione su ceto medio italiano più pesante mondo occidentale"
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – “La prima cosa sono le tasse: il ceto medio italiano è il più tartassato del mondo occidentale. Cito il rapporto Taxing wages dell’Ocse del 2024: chi guadagna 2.500 euro al mese oggi in Italia, pari a 50mila euro lordi, ha un’aliquota fiscale del 43%, ai quali si sommano le addizionali locali, quindi 45-46% totale, una pressione fiscale che in Germania, Francia, Gran Bretagna pesa su chi guadagna 10-12mila euro al mese”. È quanto affermato da Luigi Marattin, deputato e segretario del Partito Liberal Democratico, in occasione della seconda edizione del Global Welfare Summit, il principale appuntamento italiano dedicato all’evoluzione del welfare, dedicata alle ‘Eccellenze che ispirano’, organizzato a Villa Miani a Roma.  

“Questa è l’emergenza del ceto medio italiano e in questa Legge di Bilancio si spreca un’occasione, perché viene fatta una piccola riduzione, pari al massimo ad un caffè al giorno, solo fino a fino ai 50mila euro di reddito lordo”, spiega Marattin. “Il Partito Liberal Democratico sta dicendo da stamattina, dopo che sono usciti i numeri della relazione tecnica della Legge di bilancio, che se evitiamo di fare la mossa sulle pensioni e se evitiamo di fare l’ennesima inutile rottamazione, ci sono i soldi per ridurre di dieci punti l’aliquota fiscale, per lo meno nella fascia da 50 a 60 mila euro annui lordi”, continua. 

“Si tratterebbe di soldi veri che comincerebbero a curare questa anomalia italiana di essere il Paese che tartassa di più al mondo il ceto medio e se lo tartassi, non potrai mai tornare a crescere”, conclude.  

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.