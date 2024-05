fisco,-meloni:-con-bonus-100-euro-sostegno-a-dipendenti-più-esposti

“Con decreto attuativo passo avanti per sistema più semplice”

Roma, 7 mag. (askanews) – Sull’ultimo decreto di attuazione della delega fiscale, che contiene tra l’altro il provvedimento dei ‘cento euro’, “molto si è detto e si è scritto” “come sempre accade per ogni scelta che questo Governo fa, però la verità è che questo decreto ci consente – oltre a rafforzare il potere d’acquisto dei lavoratori dipendenti più esposti – di fare un passo avanti molto importante nel cammino per un sistema tributario più semplice e più equo”. Lo afferma la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in un video messaggio agli Stati generali dei commercialisti.

“Perché questo – ha sottolineato – è un decreto che tocca tutte le tipologie delle imposte sui redditi, dai redditi agrari ai redditi diversi, e contiene norme che semplificheranno notevolmente la vita di molti professionisti. Il nostro obiettivo è stato quello di avvicinare il reddito da lavoro autonomo a quello dell’impresa, creando una base normativa che fosse più semplice e più omogenea. È un passaggio estremamente rilevante, che permette di cancellare le disparità che esistevano tra le due categorie di reddito. Altro punto qualificante del decreto tocca il sostegno delle aggregazioni degli studi professionali, seguendo il principio della neutralità fiscale, proprio come avviene nel mondo delle imprese. Si tratta anche qui di un traguardo importante, direi storico, verso una maggiore equità fiscale e una migliore organizzazione di molti settori professionali”.