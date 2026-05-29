venerdì, 29 Maggio , 26

Sinner-Cerundolo, domani secondo turno Roland Garros: orario, precedenti e dove vederla

(Adnkronos) - Quando gioca Jannik Sinner al Roland...

Matrimonio a Roma per Will Smallbone, il centrocampista del Millwall si sposa a Sant’Ignazio di Loyola

(Adnkronos) - Il calciatore inglese Will smallbone, naturalizzato...

Rossella Erra, insulti e minacce di morte sui social: “Ho denunciato”

(Adnkronos) - Rossella Erra ha denunciato gli insulti...

Ordine dei medici di Roma chiede incontro con vertici del carcere di Rebibbia

(Adnkronos) - L’Ordine provinciale di Roma dei medici-chirurghi...
HomeAttualitàFisco, nel dl Accise emendamento anti-pignoramento del conto corrente a chi paga
fisco,-nel-dl-accise-emendamento-anti-pignoramento-del-conto-corrente-a-chi-paga
Fisco, nel dl Accise emendamento anti-pignoramento del conto corrente a chi paga
Attualità

Fisco, nel dl Accise emendamento anti-pignoramento del conto corrente a chi paga

Redazione-web
By Redazione-web

-

9
0

Roma, 29 mag. (askanews) – Il tema dei pignoramenti dei conti correnti ai contribuenti che stanno regolarmente pagando rottamazioni e rateizzazioni fiscali è esploso nel dibattito pubblico dopo la segnalazione andata in onda durante la trasmissione “Restart” su Rai3.

Nel corso della puntata, il commercialista Gianluca Timpone aveva denunciato le conseguenze paradossali derivanti dal blocco dei conti correnti nei confronti di contribuenti che, pur avendo aderito a procedure di definizione agevolata o a piani di rateizzazione con il Fisco, si vedevano comunque sottoposti ad azioni cautelari ed esecutive.

Alla trasmissione era presente anche l’onorevole Alberto Gusmeroli, presidente della Commissione Attività Produttive della Camera, che ha raccolto immediatamente la segnalazione e avviato un’iniziativa normativa concreta. Proprio a seguito del confronto televisivo e delle successive riflessioni tecniche, è stato infatti proposto un emendamento all’interno del Dl Accise volto a introdurre una maggiore tutela per i contribuenti in regola con pagamenti rateali o rottamazioni.

L’emendamento proposto nel Dl Accise mira dunque a introdurre un principio di sostenibilità nella riscossione: se il contribuente è in regola con una rateizzazione o con la rottamazione, non deve subire il pignoramento del conto corrente.

Previous article
Meloni: sinistra dice di voler combattere precariato, destra lo sta facendo
Next article
Riccardo Illy assume le deleghe di amministratore delegato di Domori

POST RECENTI

Attualità

La Romania dichiara il Console generale russo persona non grata

Roma, 29 mag. (askanews) – La Romania ha dichiarato il Console generale russo a Costanza persona non grata e ha annunciato la chiusura del Consolato...
Attualità

Riccardo Illy assume le deleghe di amministratore delegato di Domori

Milano, 29 mag. (askanews) – Riccardo Illy ha assunto le deleghe di amministratore delegato di Domori, in sostituzione di Giacomo Biviano, che resterà nel board...
Attualità

Meloni: sinistra dice di voler combattere precariato, destra lo sta facendo

Roma, 29 mag. (askanews) – "La sinistra ha sempre detto di voler combattere il precariato. La destra lo sta facendo". Lo scrive la premier Giorgia...
Attualità

Gianluca Croce confermato alla presidenza di Assagenti Genova

Roma, 29 mag. (askanews) – "Pronti ad affrontare la sfida epocale del nuovo porto di Genova" Gianluca Croce è stato confermato oggi alla presidenza di...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.