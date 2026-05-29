fisco,-nel-dl-accise-emendamento-anti-pignoramento-del-conto-corrente-a-chi-paga

Roma, 29 mag. (askanews) – Il tema dei pignoramenti dei conti correnti ai contribuenti che stanno regolarmente pagando rottamazioni e rateizzazioni fiscali è esploso nel dibattito pubblico dopo la segnalazione andata in onda durante la trasmissione “Restart” su Rai3.

Nel corso della puntata, il commercialista Gianluca Timpone aveva denunciato le conseguenze paradossali derivanti dal blocco dei conti correnti nei confronti di contribuenti che, pur avendo aderito a procedure di definizione agevolata o a piani di rateizzazione con il Fisco, si vedevano comunque sottoposti ad azioni cautelari ed esecutive.

Alla trasmissione era presente anche l’onorevole Alberto Gusmeroli, presidente della Commissione Attività Produttive della Camera, che ha raccolto immediatamente la segnalazione e avviato un’iniziativa normativa concreta. Proprio a seguito del confronto televisivo e delle successive riflessioni tecniche, è stato infatti proposto un emendamento all’interno del Dl Accise volto a introdurre una maggiore tutela per i contribuenti in regola con pagamenti rateali o rottamazioni.

L’emendamento proposto nel Dl Accise mira dunque a introdurre un principio di sostenibilità nella riscossione: se il contribuente è in regola con una rateizzazione o con la rottamazione, non deve subire il pignoramento del conto corrente.