Fisco, Santangelo(R.Abruzzo): bene ddl partecipazione lavoratori-soci

Pieno supporto al provvedimento dall’assessore al sociale

Milano, 23 gen. (askanews) – L’assessore al sociale della Regione Abruzzo, Roberto Santangelo, esprime in una nota il suo “pieno supporto” al disegno di legge sulla partecipazione dei lavoratori-soci, che prevede una copertura annuale di 70 milioni di euro, con benefici sia per le imprese che per le casse pubbliche. La proposta, che sarà discussa in Aula alla Camera la prossima settimana, sottolinea l’importanza del ruolo dei lavoratori nella costruzione di una politica industriale concreta e competitiva in Italia e in Europa.

L’assessore Santangelo richiama le dichiarazioni del ministro degli Esteri, Antonio Tajani, che ha evidenziato come l’approvazione di questo ddl possa generare un circolo virtuoso: una maggiore partecipazione dei lavoratori si traduce in maggior competitività, crescita e utili per le imprese, con conseguente ritorno positivo per le casse dello Stato.

Nell’iter approvativo è stato introdotto un emendamento che prevede l’esenzione fiscale per il 50% dei dividendi corrisposti ai lavoratori derivanti da azioni attribuite in sostituzione di premi di risultato.

L’assessore Santangelo ribadisce il suo sostegno a questa proposta e alla visione socio-politica che promuove la partecipazione attiva dei lavoratori, ritenendo fondamentale la revisione delle strutture e delle dinamiche lavorative tradizionali per un futuro più inclusivo e produttivo.

In particolare, l’assessore sottolinea “l’impegno e il ruolo del ministro Marina Calderone e della Cisl (in particolare del segretario Luigi Sbarra) nel mettere al centro del dibattito politico nazionale il tema della partecipazione dei lavoratori, riconoscendo gli importanti miglioramenti che sono stati messi in campo per promuovere questa nuova cornice normativa”.