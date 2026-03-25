fit-cisl,-monica-mascia-nuovo-segretario-generale

Roma, 25 mar. (askanews) – Rinnovo dei vertici in Fit-Cisl. Il Consiglio Generale della federazione cislina dei trasporti, dell’ambiente e dei servizi, riunito questo pomeriggio a Roma, ha eletto Monica Mascia nuovo Segretario Generale, prima donna ad assumere la guida della Federazione. Insieme a Mascia, riporta un comunicato, completano la segreteria nazionale Vincenzo Pagnotta, riconfermato nell’incarico e Roberto Ricci, neoeletto.

Mascia, già Segretario Generale aggiunto, succede a Salvatore Pellecchia, Segretario Generale uscente, che lascia l’incarico dopo 8 anni di mandato. Nata a Cagliari, già dipendente del gruppo Alitalia nel 1987, in cui è Rsa dal 1997, ha maturato una solida esperienza in diverse aziende del settore, tra vettori e operatori di handling. Nel 2001, prosegue il comunicato, entra nella Segreteria regionale della FIT-CISL Sardegna come Segretario amministrativo con la delega al trasporto aereo, assumendo poi l’incarico di Coordinatore regionale per il trasporto aereo. Nel 2008 diventa Segretario amministrativo e organizzativo dell’Unione sindacale territoriale Cisl Cagliari. Da agosto 2017 è componente dello staff nazionale del trasporto aereo. Eletta Segretario Nazionale l’11 dicembre dello stesso anno, viene confermata per i successivi tre mandati. Il 3 dicembre 2025 il Consiglio Generale Nazionale la elegge Segretario Generale aggiunto.

“Eredito una Federazione coesa, radicata e in salute” ha dichiarato Mascia ringraziando il segretario uscente Salvatore Pellecchia. La Fit-Cisl proseguirà, nel solco della continuità, nella sua azione di presidio nei settori dei trasporti, dell’ambiente e dei servizi, rafforzando la propria attività su alcune direttrici principali: contrattazione, concertazione, dialogo sociale e presenza nei luoghi di lavoro. La transizione ecologica e digitale, i nuovi equilibri geopolitici, le trasformazioni dei modelli produttivi riconfigurano i nostri settori di riferimento con il rischio di rendere vulnerabile la tutela dei lavoratori. La Fit-Cisl gestirà questa fase complessa: guidare il cambiamento, non subirlo. Questo presuppone accompagnare lavoratrici e lavoratori e garantire loro rappresentanza, vicinanza, ascolto, tutela dei diritti e prospettive di crescita”.

“La squadra della Fit-Cisl lavorerà – ha aggiunto Mascia – seguendo i principi e i valori fondativi della nostra CISL, consapevoli che solo attraverso l’impegno collettivo, il senso di appartenenza e la responsabilità potrà affrontare con successo le sfide che ci attendono e ottenere nuovi risultati sul piano della contrattazione, dei salari, della sicurezza e della qualità del lavoro. Il cammino continua insieme”.