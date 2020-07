Fitch abbassa l’outlook degli Usa da “stabile” a “negativo”

AGI – L’agenzia di rating Fitch ha rivisto al ribasso l’outlook sugli Stati Uniti portandolo a “negativo” da “stabile”, citando “il deterioramento in corso nelle finanze pubbliche degli Stati Uniti e l’assenza di un piano di risanamento di bilancio credibile”.

L’agenzia ha confermato il rating “AAA”, il migliore possibile, ma ha anche osservato “l’assenza di un piano di risanamento fiscale credibile”. “I disavanzi e i debiti di bilancio elevati erano già in via di crescita a medio termine anche prima dell’inizio dell’enorme shock economico” causato dalla pandemia di Covid-19, ha affermato Fitch in una nota.

