fitto:-entro-settimana-richiesta-a-ue-di-pagamento-sesta-rata-pnrr

“Cabina di regia ha constatato il raggiungimento dei 37 obiettivi”

Roma, 24 giu. (askanews) – “La Cabina di regia sul Pnrr ha preso atto del raggiungimento dei 37 obiettivi legati alla sesta rata. Nelle prossime ore definiremo gli aspetti di dettaglio per inviare entro la settimana la richiesta di pagamento” alla Commissione europea. Lo ha affermato il ministro per gli Affari europei, le politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, nella conferenza stampa dopo il Consiglio dei Ministri e la Cabina di regia.Nella riunione della Cabina di regia, ha aggiunto il ministro “è stato anche fatto il punto sugli obiettivi della settimana rata” dopo le valutazioni emerse anche negli ultimi giorni negli incontri con i rappresentati della Commissione Ue. “Esprimo un giudizio positivo – ha detto Fitto – per la collaborazione tra le amministrazioni interessate e i rappresentanti della Commissione in occasione di queste verifiche”.Fitto si è detto “abbastanza ottimista” sull’erogazione della quinta rata del piano. “Siamo alle battute finali per gli obiettivi della quinta rata. Sono convinto che a breve – ha aggiunto – arriveremo allasoluzione dei problemi”.