fitto:-revisione-pnrr-italia-procede,-ok-consiglio-ue-a-novembre

Bologna, 13 nov. (askanews) – La proposta di rimodulazione del Pnrr italiano “sta procedendo positivamente” e dopo l’ok della Commissione europea si attende l’approvazione del Consiglio “nei prossimi giorni, nel mese di novembre”. Lo ha affermato il vicepresidente esecutivo della Commissione europea, Raffaele Fitto, a margine dell’Assemblea annuale di Anci a Bologna.”La Commissione ha dato un suo ok, adesso aspettiamo l’ok del Consiglio – ha spiegato Fitto -. Successivamente a questo si potrà intervenire in questa direzione raccogliendo tutti questi indirizzi che consentono con la revisione del Pnrr di attuare la flessibilità”.”Io penso che su questo bisogna insistere: non si possono utilizzare le risorse, nella stagione che viviamo, con i profondi cambiamenti complessivi che abbiamo nel contesto mondiale, con la rigidità di un bilancio ingessato che non può cambiare per anni – ha proseguito il vicepresidente -. Noi dobbiamo avere la capacità di dare strumenti e di avere strumenti per muovere le risorse anche per affrontare le sfide nuove di fronte alle quale ci troviamo”.

