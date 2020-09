Un tavolo di concertazione sul futuro dell’Azienda Termale Fiuggi, che coinvolga l’ATF, il Comune del frusinate, la Regione e i rappresentanti dei lavoratori: è quanto hanno chiesto i sindacati nella riunione che si è tenuta oggi pomeriggio alla Pisana, convocata dal presidente del Consiglio regionale del Lazio, Mauro Buschini, di concerto con la consigliera regionale del Pd, Sara Battisti, alla quale ha partecipato l’assessorato al Lavoro della Regione.

“Questa riunione è un punto fermo perché vogliamo chiarire gli scenari che si stanno configurando e avere garanzie per i lavoratori e certezze per il loro futuro – ha affermato il presidente Buschini – C’è la massima disponibilità da parte della Regione Lazio per risolvere la questione che riguarda Fiuggi,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Fiuggi, Buschini e Battisti “Sì a tavolo per azienda termale” proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento