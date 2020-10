Gli animali della più pregiata (e in via di estinzione) sottospecie “falco peregrinus peregrinator» erano stati introdotti illegalmente in Italia da Dubai: i loro pulcini avrebbero potuto fruttare all’organizzazione centinaia di migliaia di euro

L’articolo Fiumicino, bloccati in aeroporto due rari falchi pellegrini, un denunciato proviene da Notiziedi.

