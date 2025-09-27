sabato, 27 Settembre , 25

Il nuovo re dei narcos ha 20 anni, caccia a Pequeño J

(Adnkronos) - Il nuovo re dei narcos è...

Usa, media: ex gestore fondo Soros Howard arrestato per traffico sessuale

(Adnkronos) - L’ex finanziere statunitense Howard Rubin -...

TCorteo pro Palestina a Torino, scontri sulla strada dell’aeroporto tra manifestanti e forze ordine

(Adnkronos) - Scontri tra manifestanti e forze dell’ordine...

Verissimo, Raimondo Todaro e la separazione da Francesca Tocca: “Non ho rimpianti, la vita va avanti”

(Adnkronos) - Raimondo Todaro è stato ospite oggi,...
fiumicino,-donna-investita-e-uccisa:-ipotesi-femminicidio
Fiumicino, donna investita e uccisa: ipotesi femminicidio

Fiumicino, donna investita e uccisa: ipotesi femminicidio
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Potrebbe non essere stato un incidente, ma un femminicidio quanto accaduto martedì scorso alla 34enne Simona Bortoletto, quando è stata investita e uccisa nella zona di Isola Sacra da un’auto alla cui guida c’era il compagno.  

Il reato contestato, nel fascicolo coordinato dal procuratore Alberto Liguori, per ora resta quello di omicidio stradale. Maggetti, risultato con valori dell’alcoltest lievemente superiori ai limiti consentiti, verrà ascoltato solo dopo questa prima fase di indagini.  

Sentito il figlio della vittima 

I pm di Civitavecchia hanno sentito, in modalità protetta, il figlio di 8 anni che si trovava con la madre. Il racconto del bimbo, insieme con gli altri accertamenti avviati, tra cui l’analisi del telefoni cellulari, servirà a capire se si sia trattato di un incidente o di un femminicidio. Nella zona non sono presenti telecamere di videosorveglianza.  

