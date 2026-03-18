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Fiumicino si conferma nella top ten dei migliori aeroporti al mondo
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Fiumicino si conferma nella top ten dei migliori aeroporti al mondo

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Roma, 18 mar. (askanews) – L’aeroporto di Roma Fiumicino, per il secondo anno consecutivo, si conferma tra i dieci migliori aeroporti al mondo (al settimo posto) ai World Airport Awards 2026, i riconoscimenti internazionali assegnati da Skytrax, principale ente di rating del trasporto aereo a livello globale. Lo comunica Adr in una nota.

Il riconoscimento arriva sulla base di un sondaggio che ha misurato la soddisfazione dei passeggeri provenienti da oltre 100 nazionalità in più di 565 scali in tutto il mondo. Il Leonardo da Vinci è stato inoltre riconosciuto anche come miglior aeroporto dell’Europa meridionale (Best Airport in Southern Europe). Il premio è stato annunciato a Londra durante l’evento Passenger Terminal Expo (PTE) World. “Le valutazioni positive dimostrano la qualità dell’esperienza offerta da ADR e rafforzano il posizionamento dello scalo tra i principali aeroporti a livello globale”, ha dichiarato Edward Plaisted, ceo di Skytrax.

Secondo l’indagine, i passeggeri hanno espresso valutazioni particolarmente positive sull’offerta commerciale e gastronomica, oltre ai controlli di sicurezza, dell’aeroporto di Fiumicino.

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