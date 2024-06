Flaminia Pace si dimette da Gioventù Nazionale dopo la seconda parte dell’inchiesta di Fanpage

ROMA – Flaminia Pace si dimente da Gioventù Nazionale. La tesserata di Forza d’Italia avrebbe lasciato la sua poltrona all’indomani della pubblicazione della seconda parte dell’inchiesta di Fanpage. La notizia era stata anticipata da La Repubblica e poi confermata dalla stessa Fanpage. La Pace, secondo quanto scrive in una lettera, avrebbe abbandonato per “motivi personali”.

Era attiva a Casa Italia, un circolo fondato a Roma, e faceva parte della Commissione Affari Europei e Cooperazione al Consiglio Nazionale Giovani. Nei video di Fanpage, la Pace esprime posizioni estremiste, oltre che commenti razzisti e antisemiti. Nei due servizi, saluti romani e celebrazioni di Mussolini- al grido di ‘Duce, duce, duce’ – si sprecano.

La Pace, poi, nella puntata presentata ieri al Monk, in riferimento alla deputata ebrea Ester Mieli, dice: “La cosa più bella è stata ieri a prendersi per il c**o sulle svastiche e poi io che avevo fatto il comunicato stampa in solidarietà a Ester Mieli…“.

Parlando fondi per il volontariato fatto per Gioventù Nazionale, aggiunge: “Avremo un altro tipo di entrata che ci deriverà dal servizio civile, i soldi vengono dallo stato, a ogni ragazzo per fare questo volontariato vengono dati 500 euro al mese. Che dobbiamo fare però per fare servizio civile? Nulla. Dei 500 euro si gradisce una buona offerta”.

