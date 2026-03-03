martedì, 3 Marzo , 26
HomeVideo NewsFlash mob "Stand for life", rischiano morte anche minori detenuti Iran
flash-mob-“stand-for-life”,-rischiano-morte-anche-minori-detenuti-iran
Flash mob “Stand for life”, rischiano morte anche minori detenuti Iran
Video News

Flash mob “Stand for life”, rischiano morte anche minori detenuti Iran

Redazione-web
By Redazione-web

-

1
0

Iniziativa “Martedì del no a esecuzioni”, con patrocinio parlamentari

Roma, 3 mar. (askanews) – Al flash mob “Stand for Life”, che si è tenuto davanti a Montecitorio, esponenti del movimento Donna Vita Libertà e di altre organizzazioni internazionali, tra cui Amnesty International, hanno chiesto lo stop delle esecuzioni in Iran e il patrocinio politico ai prigionieri politici a rischio di pena di morte. A sostenerli c’erano numerosissimi parlamentari dell’opposizione, soprattutto del Partito democratico, di Alleanza Verdi e Sinistra, del Movimento Cinque Stelle e di +Europa, come Riccardo Magi:”In realtà è ancora più necessario tenere alta l’attenzione sulle condizioni delle persone che vengono represse dal regime. Questa iniziativa dei ‘Martedì contro le esecuzioni’ diventa ancora più importante. Il mercoledì si tengono le esecuzioni in Iran degli oppositori del regime, sono più di 500 le persone che solo nel 2026 sono state condannate a morte e uccise, sono decine di migliaia le persone uccise dopo l’ultima ondata di protesta”, ha affermato Magi, aggiungendo che “queste organizzazioni chiedono un atto simbolico ma importante, quello di ‘adottare’ degli oppositori del regime”. Durante il flash mob – che si inserisce nella campagna “Martedì del no alle esecuzioni”, promossa da associazioni di attiviste e attivisti iraniani all’estero – sono stati letti i nomi dei prigionieri politici. Parisa Nazari, attivista dell’organizzazione Donna Vita Libertà:”Siamo qui per chiedere ai parlamentari di dare il loro sostegno ai prigionieri politici, temiamo che i rumori della guerra possa soffocare la loro voce, è già successo in altri momenti del genere, che molti prigionieri politici vengono condannati a morte e le esecuzioni sono di massa. Sappiamo che già prima dell’attacco militare molte persone, anche minorenni, arrestate durante le manifestazioni, sono state condannate a morte”, ha denunciato.Nonostante l’escalation bellica e la morte della Guida Suprema della Repubblica Islamica, Ali Khamenei, la macchina repressiva del regime non intende arrestarsi. Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International Italia: “Lo abbiamo già visto nel 2025, ma è una tradizione purtroppo delle autorità iraniane. Quando sono attaccate se la prendono al proprio interno con persone ritenute spie, collaborazionisti, collusi e altro ancora. Risultato è che vengono messe a morte persone che non c’entrano nulla. Era già successo nel 2025 durante i cosiddetti 12 giorni di guerra con Israele”.

Previous article
Trump contro la Spagna dopo il ‘no’ sull’Iran: “Governo Sanchez terribile, stop accordi commerciali”
Next article
Mattarella: necessario abbattere muri indifferenza e rassegnazione

POST RECENTI

Video News

Trump: “Forse ho forzato io la mano di Israele”

"L'Iran avrebbe attaccato per primo"Washington DC, 3 mar. (askanews) - "Forse ho forzato io la mano di Israele". Donald Trump ha dichiarato di credere che...
Video News

Trump: andiamo bene in Iran, distrutte infrastrutture militari

"Non hanno più una marina, un'aeronautica, un radar"Washington DC, 3 mar. (askanews) - Il presidente degli Stati Uniti d'America Donald Trump ha parlato di notevoli...
Video News

Mattarella: non rassegnarsi a un mondo di chi si impone sugli altri

"La guerra è tornata a spargere sangue non lontano dall'Italia"Roma, 3 mar. (askanews) - "La guerra è tornata a spargere sangue non lontano dall'Italia: si...
Video News

Mattarella: necessario abbattere muri indifferenza e rassegnazione

"No a isolamento. Servono persone che si assumano responsbailità"Roma, 3 mar. (askanews) - "È necessario rifuggire e abbattere i muri di indifferenza e rassegnazione, è...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.