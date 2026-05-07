“flashback”:-quando-il-sogno-supera-ogni-barriera

A Pozzuoli la presentazione del libro-sceneggiatura nato tra i banchi di scuola. L’opera, frutto della determinazione dell’alunno Raffaele Castaldi e del sostegno di Paola Subrizi, verrà presentata oggi, 7 maggio, presso l’Istituto “Vilfredo Pareto”

Un viaggio nel tempo, tra la Napoli del primo Novecento e l’America di Al Capone, ma soprattutto un viaggio di resilienza che attraversa gli anni difficili della pandemia.

Oggi 7 maggio 2026, alle ore 17:00, l’Auditorium dell’Istituto Tecnico Statale “Vilfredo Pareto” (via Raimondo Annecchino, 252) ospiterà la presentazione di “Flashback”, il libro-sceneggiatura di Raffaele Castaldi.

“Flashback” non è solo un’opera letteraria, ma il traguardo di un percorso durato cinque anni. Nato nel 2020 tra i banchi dell’Istituto Pitagora, il progetto ha rischiato di interrompersi a causa dell’emergenza Covid.

Tuttavia, la distanza non ha fermato il legame tra Raffaele, giovane studente con disabilità fisica e l’ambizione di diventare regista, e la sua insegnante di sostegno, la Prof.ssa Paola Subrizi.

I due hanno continuato a lavorare eroicamente in videochiamata, trasformando i racconti orali di Raffaele in una sceneggiatura strutturata.

IL LIBRO

La trama segue le vicende di uno “scugnizzo” napoletano, nato in una famiglia di rapinatori, in un’avventura che mescola storia e fantasia, toccando temi come l’emigrazione, il fallito attentato al Duce e incontri leggendari.

È un’opera interdisciplinare che riflette un profondo percorso di crescita e riscatto personale.

UNA SINERGIA TRA SCUOLE

Il progetto ha seguito la Prof.ssa Subrizi nel suo trasferimento all’Istituto Pareto nel 2021, trovando nuova linfa grazie alla collaborazione del Prof. Gaetano Russo.

Gli studenti dell’indirizzo di Grafica e Comunicazione hanno curato l’impaginazione e la veste grafica, rendendo il libro un vero e proprio prodotto collettivo che dà voce al talento del territorio.