Flashmob a Messina per Zaki e il rettorato si tinge di giallo

Un flashmob per Patrick George Zaki. È l’iniziativa dedicata al ricercatore dell’Università di Bologna, attivista per i diritti umani, organizzata dal Collettivo “Tenda della Pace” per il mese di febbraio. A oltre un anno dall’illegittima reclusione di Patrick, associazioni, movimenti e partiti messinesi sono scesi in piazza per sensibilizzare l’intera comunità e unirsi al coro unanime che, da nord a sud, chiede la scarcerazione del giovane egiziano.

Nell’attesa che anche il Comune di Messina, seguendo l’esempio virtuoso di altri comuni italiani, riconosca la cittadinanza onoraria a Patrick, nella piazza antistante l’Università degli Studi di Messina e nel rispetto delle norme anti-covid,

