Flavia Vento contro le cinque sfere a Live non è la D’Urso. Ci sta prendendo tutti in giro? | Video Mediaset

La Vento, una carriera costellata di polemiche – Ci sta prendendo tutti in giro? Difatti la bionda svampita è il quarto reality che abbandona dopo pochissimi giorni. Nel programma della D’Urso risponde agli “sferati”.

Una carriera di polemiche. Dal tavolo di vetro di Teo Mammuccari al flop in politica a concorrente “professionista” dei Reality che abbandona immediatamente.

Sotto accusa per aver abbandonato il Grande Fratello Vip dopo un giorno e mezzo di programma. La contessa de Blanck prima di uscire le ha detto: “E’ la scusa dei cani; ti serve uno psicanalista, curati”.

Certo il dubbio è che prenda tutti in giro e che dietro la sua sensibilità nasconde invece una tecnica per far parlare di se…Chi ha avuto più mi piace e chi ha avuto più non mi piace nel “live Sentiment”. Ecco Il Video Mediaset.

