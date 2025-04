flavio-briatore,-funerali-di-papa-francesco:-“ore-di-fila-solo-per-i-selfie”

(Adnkronos) – “Sembrava di stare al circo”. Con queste parole Flavio Briatore ha criticato duramente la gestione dei funerali di Papa Francesco. In particolare, l’imprenditore non ha gradito tutti coloro che, vicini al feretro di Bergoglio, si sono fermati per scattare foto o selfie, invece di fare una preghiera.

“Pazzesco… intere ore di fila per il Funerale di Papa Francesco… solo per farsi un selfie!”, ha scritto Flavio Briatore a corredo del video in cui ha spiegato il suo punto di vista e ha lanciato una critica alla sicurezza del Vaticano che ha permesso di fare le foto al corpo senza vita del Pontefice. “Ma secondo voi fare i selfie, autorizzare la gente che va a dare l’ultimo saluto al Papa e che si fanno i selfie cercando di fotografare la cassa dove riposa Bergoglio…”, ha esordito l’imprenditore.

“Secondo voi – chiede Briatore ai follower – che razza di persone permettono che la gente entri in chiesa in un momento del genere per farsi i selfie, invece di fare una preghiera?”.

E conclude: “Era come essere al circo… Io non so chi gestisce la sicurezza del Vaticano, però era una roba incivile quella che stiamo vedendo”. Un’idea, quella di Briatore, condivisa dalla maggior parte dei suoi follower, a giudicare dai commenti indignati.