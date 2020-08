AGI – Flavio Briatore è risultato positivo al coronavirus e il Billionaire è stato un focolaio di diffusione della malattia. Gli utenti sui social sono attivissimi, con opinioni contrastanti inerenti molti argomenti e chiamando in causa persino lo sbarco dei migranti. Briatore si è presentato all’ospedale San Raffaele di Milano per curare una patologia recidivante (prostatite), ed è stato sottoposto al tampone rinofaringeo per il rilevamento Covid, che ha dato esito positivo.

Il patron del Billionaire ha seguito le indicazioni del protocollo standard che prevede il ricovero in isolamento e l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale necessari in questi casi.

L’articolo Flavio Briatore positivo al Covid ma il sentiment è negativo proviene da Notiziedi.

