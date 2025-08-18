lunedì, 18 Agosto , 25

Neonati morti in ospedale a Bolzano, batterio killer nel dispenser per lavare i biberon

Video privati di Stefano De Martino e Caroline Tronelli finiscono online: lo stop del Garante

Un anno fa il naufragio del Bayesian, è guerra di polizze

Genova, altro morto per il taser: è un 47enne. Secondo caso in 24 ore

Flavio Insinna: memoria per non far “morire” i grandi come Baudo

“Era capace di arrivare a tutti”

Roma, 18 ago. (askanews) – Flavio Insinna, attore e conduttore televisivo, rendendo omaggio a Pippo Baudo nella Camera ardente nel Teatro delle Vittorie, ha ribadito l’importanza della memoria, del ricordo per non far “morire” e non andare via i grandi della storia della Tv, come appunto Baudo, Carrà Frizzi. Poi ha raccontato un episodio personale, quando a una serata di beneficenza ha diviso il camerino con Pippo Baudo: “Mi ha fatto una lezione incredibile della storia e della società d’Italia e della televisione. Speravo che non smettesse e che non ci chiamassero per andare in scena”. “Era capace di arrivare a tutti” ha concluso commosso Insinna.

