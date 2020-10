Flop Juve, Varriale scatena la bufera social: “Sul campo solo 6 punti in 4 partite per la Juve”

Il Vicedirettore di Raisport scatena la polemica social, ecco il suo tweet dopo il pari della Juve col Verona:

“Un coriaceo @HellasVeronaFC blocca @juventusfc sul pari a Torino.Bianconeri in svantaggio, colpiscono 2 legni ma per un’ora la squadra di #Juric gioca meglio.Nell’assalto finale arriva il gol di #Kulusevski ma non la vittoria.Sul campo solo 6 punti in 4 partite per la Juve”.

