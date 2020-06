Flop o campione inesplosi? Il “caso” Lozano: forse sul messicano abbiamo sbagliato tutti

“Vincere non è importante, ma è l’unica cosa che conta”. Tale motto, coniato da Giampiero Boniperti, è stato subito adottato dalla Juventus, ma probabilmente è valido anche per tutte le altre squadre italiane. In Serie A c’è fretta. Bisogna vincere e subito. Ecco allora che potenziali campioni, se non ingranano subito la quinta, rischiano di essere bollati come dei flop. Non c’è pazienza, il calcio è diventato un enorme business. Una vittoria in più o in meno a volte può fare tutta la… continua a leggere sul sito di riferimento