Florida piegata dall’uragano Helene, le immagini: c’è anche un uomo in kayak in casa

BOLOGNA – L’uragano Helene si è abbattuto la notte scorsa sulla Florida con una violenza inaudita. Tra le conseguenze ci sono case allagate, tantissimi cittadini rimasti senza elettricità, danni a strade ed edifici. E mentre l’uragano, che ha raggiunto la categoria 4, si sta muovendo in direzione nord e potrebbe arrivare in Georgia, le immagini che circolano sui social sono impressionanti. Foto e video arrivano dalle città della Florida del Nord: tra le più colpite c’è Asheville.

This is absolutely terrifying. I don’t know if it’s possible for some people to evacuate at this point. Praying for #asheville #lakeluredam #lakelure #helene #ncwx pic.twitter.com/EfbC62xBlZ

Tra le immagini diventate virali nelle ultime ore, c’è il video che arriva dalla città di Tampa: a girarlo è stato un uomo, Matthew Heller, che si è filmato mentre girava in casa propria (completamente allagata) a bordo di un kayak.

NEW: Florida man Matthew Heller films himself in his kayak in his own living room as hurricane Helene intensifies.

Helene is currently a Category 4 storm and has caused widespread power outages, flooding & 140-mile-per-hour winds.pic.twitter.com/V83oJBomaK

— Collin Rugg (@CollinRugg) September 27, 2024