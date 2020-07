Il caso Osimhen non sembra si risolverà a breve. In virtù di questo, il Napoli sta sondando la pista che porta a Ciro Immobile, attaccante della Lazio. Il bomber originario di Torre Annunziata è l’attuale capocannoniere della Serie A e, stagione dopo stagione, sta confermando di essere il miglior attaccante italiano. Di estimatori Ciro ne ha tanti, in primis quel Newcastle ‘neo-sceicco’ che avrebbe, nelle scorse settimane, messo per lui sul tavolo cifre spaventose. Tanti sono anche quelli che ‘spingono’ il presidente De Laurentiis a provare a strappare il centravanti della nazionale al club di Lotito. Uno di questi è l’ex Sassuolo Antonio Floro Flores che dice la sua dall’alto della sua alta esperienza nell’area di rigore avversaria.

Floro Flores consiglia Ciro Immobile al Napoli

Antonio Floro Flores, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, consiglia Immobile agli azzurri: “In Italia, Ciro è tra quelli da prendere. È un calciatore che conosce la Serie A ed ogni anni fa le sue 20 reti. Il suo rapporto con la Lazio sembrerebbe essersi un pò incrinato, potrebbe essere positivo per i partenopei. Non credo Lotito possa essere un ostacolo se gli arriva l’offerta che gli deve arrivare. I soldi superano ogni ostacolo, ma bisogna vedere De Laurentiis quanto sarà disposto a offrire”.

The post Floro Flores consiglia: “Napoli, prendi Immobile. In azzurro servono gol e certezze” appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento