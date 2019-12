Floro Flores: “Insigne ha le qualità per emergere”

Antonio Floro Flores, noto ex calciatore azzurro, ha parlato ai microfoni di Calcionapoli1926 in merito a diversi aspetti. Ecco di seguito le parole del napoletano.

Floro Flores: “Il Napoli può rialzarsi”

Rapporto – Ho una grande amicizia che mi lega a Fabio, Paolo e Ciro. E’ un onore e un piacere essere qui oggi: è una cosa bellissima. Bella e pulita.

Napoli infelice – Sono dinamiche che non comprendo, bisogna stare dentro per capire. Sono un calciatore, quindi bisogna sempre rispettare le decisioni della società. Fino alla fine: sono loro che pagano.

Tifosi contro Insigne – Non so perché sia difficile per Insigne. E’ il capitano e chiaramente deve prendersi le responsabilità di ogni cosa. Il Napoli qui ha giocato spettacolo e risultati: la gente quando non vede che viene sudata la maglia allora si viene fischiati. Succede a tutti: quando accade nella tua città fa ancora più male, poi i tifosi si aspettano sempre di più. Ma Lorenzo ha la possibilità di uscire da questo momento difficile.

Mertens-Callejon – Bisogna vedere che progetti futuri ha il Napoli. Se la società ha deciso di dettare una linea diversa allora vuol dire che si tratta di una fine di un ciclo. Qui entrambi hanno dato il massimo. Se punti sui giovani è ovvio che debba rinunciare a figure come Mertens e Calleti. De Laurentiis è furbo.

